На автодроме «Спа Франкоршам» сегодня, 1 сентября, состоится итоговая гонка 13-го этапа серии Гран-при чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» — Гран-при Бельгии.

Начало заезда назначено на 16:10 по московскому времени.

Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:

Квалификационные заезды выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал его партнер по команде Себастьян Феттель. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят провел квалификацию неудачно и занял 18-ю позицию, не пройдя во второй сегмент квалификации. Его новый напарник Пьер Гасли, ушедший из «Ред Булла», стал 16-ым.

Напомним, вчера на трассе «Спа Франкоршам» произошла трагедия во время гонки чемпионата Формула-2: в результате столкновения трех автомобилей погиб пилот Антуан Юбер. Гонка Формулы-1 начнется с минуты молчания по гонщику.