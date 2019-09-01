В Екатеринбурге завершился матч восьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Уралом». Победу одержали гости со счетом 4:2.

В первом тайме «Краснодар» открыл счет — отличился Дмитрий Скопинцев. Уже через две минуты Юрий Бавин сравнял результат, однако в концовке первой половины Ари вновь вывел гостей вперед.

Во втором тайме «Уралу» удалось отыграться — отличился Эль-Кабир на 68-й минуте. Однако «Краснодар» все же вырвал победу. На 80-й минуте Данила Уткин забил третий мяч, а еще две минуты Вандерсон провел четвертый гол.

Таким образом, «Краснодар» набрал 17 очков и догнал «Ростов» на первом месте таблицы РПЛ. «Урал» с десятью остался на восьмом месте.