Прямая трансляция матча Россия — Бельгия в 1/8 финала ЧЕ по волейболу

Женская сборная России по волейболу проведет встречу против команды Бельгии в 1/ 8 финала чемпионата Европы по волейболу. Матч пройдет на стадионе «Словнефт-Арена» в Братиславе, Словакия.
Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:
При успешном прохождении в следующий раунд плей-офф российские волейболистки встретятся в четвертьфинале с победителем пары Италия — Словакия.
На групповом этапе подопечные Вадима Панкова обыграли такие сборные таких стран, как Белоруссия, Швейцария, Испания и Словакия, их Россия обыграла со счетом 3:0. Первое место в группе занял Германия, которой россиянки уступили со счетом 2:3. Сборная России заняла второе место в группе D, поэтому и вышла на Бельгию, которая заняла третье место в группе С.