Прямая трансляция матча Россия — Бельгия в 1/8 финала ЧЕ по волейболу

Женская сборная России по волейболу проведет встречу против команды Бельгии в 1/ 8 финала чемпионата Европы по волейболу. Матч пройдет на стадионе «Словнефт-Арена» в Братиславе, Словакия.

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь: