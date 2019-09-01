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  • 16:41,  1 сентября 2019
Волейбол
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Прямая трансляция матча Россия — Бельгия в 1/8 финала ЧЕ по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: instagram.com/volley_ru
Сборная России по волейболу. Фото: instagram.com/volley_ru

Женская сборная России по волейболу проведет встречу против команды Бельгии в 1/ 8 финала чемпионата Европы по волейболу. Матч пройдет на стадионе «Словнефт-Арена» в Братиславе, Словакия.

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

При успешном прохождении в следующий раунд плей-офф российские волейболистки встретятся в четвертьфинале с победителем пары Италия — Словакия.

На групповом этапе подопечные Вадима Панкова обыграли такие сборные таких стран, как Белоруссия, Швейцария, Испания и Словакия, их Россия обыграла со счетом 3:0. Первое место в группе занял Германия, которой россиянки уступили со счетом 2:3. Сборная России заняла второе место в группе D, поэтому и вышла на Бельгию, которая заняла третье место в группе С.

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