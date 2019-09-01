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  • 16:41,  1 сентября 2019
Волейбол
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Россия начала матч с Бельгией в 1/8 финала ЧЕ по волейболу

Россия начала матч с Бельгией в 1/8 финала ЧЕ по волейболу
Женская сборная России по волейболу. Фото: instagram.com/volley_rus

Женская сборная России по волейболу начала матч против команды Бельгии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча проходит на стадионе «Словнефт-Арена» в Братиславе, Словакия.

Прямую трансляцию игры можно посмотреть на сайте Nevasport.

Бельгийки заняли третье место в группе С, обыграв Польшу, Словению, Украину и Португалию. Единственный матч на групповом турнире, который команда Бельгии проиграла, стала игра против Италии.

На групповом этапе подопечные Вадима Панкова обыграли такие сборные таких стран, как Белоруссия, Швейцария, Испания и Словакия. Эти команды сборная России обыграла со счетом 3:0. Первое место в группе занял Германия, которой россиянки уступили со счетом 2:3.

При успешном прохождении в следующий раунд плей-офф в четвертьфинале российские волейболистки встретятся с лучшей сборной из пары Италия — Словакия.

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