Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони завтра, 2 сентября, вылетит в Италию для того, чтобы подписать контракт с «Сампдорией».

Информация об этом появилась в официальном «Твиттере» итальянского журналиста и инсайдера Джанлуки Ди Марцио. Перед подписанием нового соглашения аргентинец пройдет в «Сампдории» медосмотр, а уже после этого будет готов подписать контракт.

По информации СМИ, «Зенит» и «Сампдория» согласовали трансфер Ригони: итальянский клуб арендует нападающего на сезон-2019/20 за 1 миллион евро, а после этого выкупит за 9 миллионов. Ранее появлялась информация о том, что Ригони не согласен на переход из-за снижения оклада.

Напомним, Эмилиано Ригони стал игроком «Зенита» в 2017 году при Роберто Манчини. Он уже уезжал в аренду из «Зенита» — полгода Ригони провел в «Аталанте».