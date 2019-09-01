Российские фигуристки, воспитанницы Этери Тутберидзе Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова приняли участие в записи передачи Первого канала «Доброе утро».

Фотографиями с записи передачи поделилась в своем «Инстаграме» Анна Щербакова, на них фигуристки позировали со специальными микрофонами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram -Работаем!💪🏻🎥😜 Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_) 1 Сен 2019 в 1:07 PDT

Ранее Алина Загитова, а также трио Тутберидзе принимали участие в другой телепередаче на Первом канале: все четверо фигуристок приходили в качестве гостей на шоу «Вечерний Ургант».

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию с участием Загитовой, Трусовой, Косторной и Щербаковой пройдут в следующие выходные 7-8 сентября во дворце «Мегаспорт» в Москве.