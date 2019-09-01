Главный тренер петербургской команды «Зенит-2» Владислав Радимов поделился своим мнением о противостоянии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и фанатов московского «Спартака».

В интервью RT Радимов отметил, что в возрасте Дзюбы необходимо иметь психологическую устойчивость, хотя то, как его встречают на «Открытие-Арене», может зацепить любого.

«Могу на своем примере сказать, что всегда слышал, что обо мне кричали трибуны соперника. Но он мужчина, так что должен быть готов ответить. Но как футболист — своими результативными действиями на поле», — заявил бывший футболист.

Артем Дзюба стал игроком «Зенита» в 2015 году, перейдя из московского «Спартака».

Напомним, «Спартак» сыграет с «Зенитом» сегодня, 1 сентября, на «Открытие-Арене» в Москве. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.