Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад вспомнил о своих школьных годах.

Слова спортсмена приводит официальный сайт портала «Матч ТВ». По мнению Фуркада, он не был хорошим учеником, однако в его характере всегда стремиться к вершине. «В школе был таким же: хотел быть первым, хотел быть лучшим. Думаю, от меня уставал наш учитель, потому что я постоянно во всем участвовал», — подметил биатлонист.

Также Фуркад рассказал о своей школьной драке. «Я дрался в школе один раз. Но это плохое воспоминание, потому что парень ударил меня, а я ему не ответил», — заключил спортсмен.

Напомним, Мартен Фуркад является семикратным обладателем «Большого хрустального глобуса», также он завоевал одиннадцать золотых наград на чемпионатах мира.