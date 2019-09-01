Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак определился со стартовым составом команды на матч 8-го тура РПЛ против московского «Спартака».

Информация о стартовом составе появилась в официальном «Твиттере» петербургской команды.

В воротах на игре будет стоять Андрей Лунев, в защите сыграют капитан Бранислав Иванович, Дуглас Сантос, Игорь Смольников и Ярослав Ракицкий. В полузащите сыграют Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, а в нападении выступят Эмилиано Ригони, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет на «Открытие-Арене» в Москве. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Nevasport.