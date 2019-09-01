Французский пилот итальянской «Феррари» Шарль Леклер стал победителем 13-го этапа серии Гран-при Формулы-1 — Гран-при Бельгии.

Итоговая гонка прошла на автодроме «Спа-Франкоршам», участники преодолели по трассе 44 круга, проехав в общей сложности чуть более 306 километров.

Для Леклера эта победа стала первой в «Формуле-1», накануне он завоевал поул-позицию в квалификации. Вторым к финишу приехал Льюис Хэмилтон, он уступил сопернику чуть менее секунды. Бронза в Гран-при Бельгии досталась его партнеру по «Мерседесу» Валттери Боттасу, он отстал более, чем на 12 секунд.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят приехал к финишу с седьмым результатом, его отставание от Леклера — 1 минута 29,657 секунды. Таким образом, Квят набрал еще 6 очков и занимает промежуточное 8-ое место в зачете пилотов.