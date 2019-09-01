Омский «Авангард» одержал победу над московским хоккейным ЦСКА в первом матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги сезона-2019/20.

Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыл нападающий московских армейцев Максим Шалунов на 12-й минуте, ассистировал ему в атаке Константин Окулов. Затем на последней минуте первого периода омичи сравняли счет, реализовав большинство: автором шайбы стал Коди Франсон, ему помогли Тейлор Бек и Свен Андригетто.

На 26-й минуте Максим Чудинов вывел «Авангард» вперед, а уже на последних минутах матча Коди Франсон отправил шайбу в пустые ворота.

Эта победа позволила «Авангарду» завоевать Кубок Открытия КХЛ.

В следующем туре ЦСКА проведет домашний матч против казанского «Ак Барса», а «Авангард» в гостях сыграет с «Йокеритом».