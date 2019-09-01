Российская биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своих школьных воспоминаниях.

Слова спортсменки приводит официальный сайт телеканала «Матч ТВ». Юрлова заявила, что первый год она отучилась в Петербурге, а затем с семьей переехала в Ленинградскую область. Биатлонистка отметила, что больше ей нравились гуманитарные предметы, точные науки давались тяжелее.

«Несмотря на это, в аттестате достаточно хорошие оценки. Троек не было, всего две-три четверки», — заявила биатлонистка.

Также Юрлова рассказала, что посещала занятия по физической культуре только до 9 класса. «Потом мне дали освобождение от нее. Наверное, все мои сборы и соревнования шли в зачет», — отметила спортсменка.

В минувшем сезоне Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.