Петербургский «Зенит» начал матч против московского «Спартака» в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Встреча проходит в Москве на «Открытие-Арене». Прямую трансляцию матча можно посмотреть на сайте Nevasport.

Ранее стал известен стартовый состав петербургского «Зенита», его можно увидеть здесь. На матч команда Сергея Семака вышла в лазурной форме, хозяева играют в домашнем красном комплекте формы.

Уже два тура «Зенит» не может выиграть, а также забить хотя бы гол: в 6-м туре команда Семака сыграла вничью с «Ахматом» со счетом 0:0, а затем на выезде уступила «Уфе» со счетом 1:0. В обоих матчах судьи не засчитали гол «Зенита».

Обе команды имеют по 14 очков после 7 туров чемпионата России по футболу. Сейчас в таблице лидируют «Краснодар» и «Ростов» — у этих клубов по 17 очков после 8 сыгранных матчей в сезоне РПЛ.