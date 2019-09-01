Московский ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

На 10-й минуте встречи счет в матче был открыт: гол забил форвард туляков Даниил Лесовой с передачи Евгения Луценко. Спустя 7 минут гости отыгрались, забитым мячом отметился Ильзат Ахметов. Исход матча был решен незадолго до конца: на 74-й минуте отличился новичок ЦСКА Седрик Гогуа, пас на него отдал Иван Обляков.

Победа над «Арсеналом» позволила московским армейцам выйти на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. После 8 туров чемпионата России по футболу у команды Виктора Гончаренко 16 очков.

«Арсенал» же остался с 13-ю очками и остался на 7-м месте в таблице.