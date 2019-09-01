Женская сборная России по волейболу обыграла команду Бельгии и смогла выйти в 1/4 финала чемпионата Европы. Матч прошел на стадионе «Словнефт-Арена» в Братиславе, Словакия.

Россиянки сыграли с бельгийками четыре партии, итоговый счет в матче 3:1 в пользу России. Первая партия завершилась со счетом 25:22, затем россиянки разгромили бельгиек со счетом 25:15. В третьей партии команда Вадима Панкова расслабилась и не смогла завершить матч, счет 25:21 в пользу Бельгии.

Заключительная партия матча Россия — Бельгия завершилась со счетом 25:22 в пользу россиянок.

30 очков в составе сборной России набрала Наталья Гончарова. 17 очков в копилку команды принесла Ксения Парубец.

В матче 1/4 финала сборная России сыграет с победительницей пары Италия — Словакия. Игра пройдет в среду, 4 сентября.