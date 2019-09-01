Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20 между «Спартаком» и «Зенитом», однако его гол был отменен после просмотра видеоповтора.

Встреча проходит на стадионе «Открытие-Арена» в Москве.

Инцидент произошел на 32-й минуте встречи. После гола «зенитовцы» потребовали судью посмотреть видеоповтор на системе VAR, и главный арбитр встречи Виталий Мешков заметил, что Зелимхан Бакаев подыграл себе рукой. Судья принял решение отменить гол.

Сейчас в матче идет 40-я минута встречи, счет в игре так и не открыт — 0:0.

Обе команды имеют по 14 очков после 7 туров чемпионата России по футболу. Сейчас в таблице лидируют «Краснодар» и «Ростов» — у этих клубов по 17 очков после 8 сыгранных матчей в сезоне РПЛ.