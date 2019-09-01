Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что может повлиять на его решение завершить карьеру в ММА.

В интервью порталу MMAJunkie Нурмагомедов заявил, что пока не планирует уходить, однако он уже не молодой боец. «Впереди у меня не так много боев, потому что я не хочу драться до 40 лет», — заявил боец, добавив, что перед уходом ему придется посоветоваться со всеми близкими.

«Перед принятием решения я посоветуюсь с отцом, тренером – , всеми братьями, менеджерами и людьми вокруг», — заявил Нурмагомедов, отметив, что не примет решение один, однако сейчас он сконцентрирован на конкуренции.

«Во мне еще слишком много огня», — заключил Нурмагомедов.

Напомним, 7 сентября на турнире UFC 242 Нурмагомедов будет в очередной раз защищать титул чемпиона в легком весе в поединке против Дастина Порье.