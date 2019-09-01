Петербургский «Зенит» ведет в счете после первого тайма со «Спартаком» в матче восьмого тура РПЛ. Встреча проходит на стадионе «Открытие-Арена» в Москве, сейчас счет в игре 1:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Первый гол в матче мог забить «спартаковец» Зелимхан Бакаев, однако его гол был отменен из-за просмотра VAR. Главный арбитр встречи Виталий Мешков заметил, что в голевом эпизоде Бакаев подыграл себе рукой, поэтому и отменил гол.

На 41-й минуте встречи счет был открыт уже футболистом «Зенита». Юрий Жирков стал автором первого гола, подобрав мяч у угла штрафной и отправив его в дальний верхний угол ворот.

Обе команды имеют по 14 очков после 7 туров чемпионата России по футболу. Сейчас в таблице лидируют «Краснодар» и «Ростов» — у этих клубов по 17 очков после 8 сыгранных матчей в сезоне РПЛ.