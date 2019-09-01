Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20 между «Спартаком» и «Зенитом».

Встреча проходит на стадионе «Открытие-Арена» в Москве.

Жирков забил мяч на 42-й минуте встречи, подобрав мяч у угла штрафной и отправив его в дальний верхний угол ворот.

Ранее в матче произошел эпизод с VAR: Зелимхан Бакаев забил за «Спартак» на 31-й минуте встречи, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Виталий Мешков заметил, что полузащитник подыграл себе рукой в эпизоде с голом.

Обе команды имеют по 14 очков после 7 туров чемпионата России по футболу. Сейчас в таблице лидируют «Краснодар» и «Ростов» — у этих клубов по 17 очков после 8 сыгранных матчей в сезоне РПЛ.