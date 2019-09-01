Арнемский «Витесс», главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, вышел в лидеры чемпионата Нидерланды по футболу.

За пять туров команда Слуцкого набрала 11 очков. В пятом туре «Витесс» одержал победу над «АЗ» Алкмаар со счетом 2:1. Авторами голов в составе «Витесса» стали Тим Матавж и Матуш Беро, реализовавший пенальти. В составе «АЗ» отличился Тён Копмейнерс, также с пенальти. Отметим, что победный гол был забит на шестой добавленной минуте, а за три минуты до этого Беро не смог реализовать

Всего на счету «Витесса» в текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов по футболу сезона 2019/20 три победы и два ничейных результата.

Амстердамский «Аякс», который идет в чемпионате вторым, сыграл на один матч меньше. У команды Эрика тен Хага сейчас 10 очков.