Российский теннисист Андрей Рублев проведет матч четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису против итальянского спортсмена Маттео Берреттини.

Встреча пройдет на одном из кортов национального теннисного центра «Билли Джин Кинг».

В третьем круге Открытого чемпионата США по теннису Андрей Рублев в трех сетах победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 7:6, 7:6, 6:3. Два первых сета россиянин вытащил на тай-брейках со счетом 7:5, 7:5. Встреча продлилась около двух часов. На более ранних стадиях Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса, восьмую ракетку мира, и француза Жиля Симона, который снялся после первого сета из-за повреждения.

Итальянец Маттео Береттини выиграл у Алексея Попырина в матче 1/16 финала US Open.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису составляет более 57 миллионов долларов.