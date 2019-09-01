Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Евгений Редькин рассказал о подготовке сборной России к сезону и предстоящем заседании тренерского совета.

Слова Редькина приводит официальный сайт СБР. По словам Редькина, летом он встречался с тренерами сборной, а также руководством СБР и говорил о выстраивании подготовки биатлонистов с долгосрочной перспективой.

«Конечно, всякая программа – не догма и должна иметь возможность корректировки в течение сезона», — сказал Редькин, отметив, что этот вопрос будет рассмотрен тренерским советом, заседание которого станет для Редькина первым. «Очень рассчитываю на конструктивную и плодотворную дискуссию – сезон 2019/2020 должен дать ответы на многие вопросы», — заявил Редькин, добавив, что необходимо что-то сделать с подготовкой биатлонистов, которые хорошо выступают на отборах, а затем проваливаются в сезоне.

Тренерский совет СБР пройдет на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском в сентябре.