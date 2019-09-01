Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча своей команды со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.

В эфире телеканала «Матч-Премьер» Семак заявил, что гол Жиркова не вышел случайным. «Ничего случайного нет. То, что забил Жирков… Так попасть еще нужно», — отметил тренер, добавив, что «Зенит» действовал очень организованно.

«У соперника не было моментов за исключением тех штрафных, которые мы привозили себе сами. Не совсем у нас получался выход в атаку во втором тайме. Но победа заслуженная», — заключил Семак, заявив, что если бы было больше голов, то игра бы раскрылась, однако она осталась нервной и тяжелой. Также главный тренер «Зенита» поздравил болельщиков с победой.

Напомним, встреча «Спартака» и «Зенита» завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.