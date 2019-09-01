Петербургский «Зенит» победил московский «Спартак» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Первый мяч во встрече забил Зелимхан Бакаев, однако гол «Спартака» был отменен после просмотра VAR, поскольку полузащитник подыграл себе рукой.

Победный и единственный гол во встрече на 41-й минуте забил защитник «сине-бело-голубых» Юрий Жирков, закрутив мяч в дальний верхний угол ворот Александра Максименко.

Во втором тайме Артем Дзюба имел несколько возможностей увеличить преимущество «Зенита», однако счет не изменился.

Обе команды имеют по 14 очков после 7 туров чемпионата России по футболу. Сейчас в таблице лидируют «Краснодар» и «Ростов» — у этих клубов по 17 очков после 8 сыгранных матчей в сезоне РПЛ. После победы над «Спартаком» к лидерам РПЛ присоединился и «Зенит», набрав 17 очков.