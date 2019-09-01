Российский полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в матче восьмого тура РПЛ.

Слова футболиста приводит официальный сайт «Зенита». Жирков отметил, что в эпизоде с победным голом принял решение автоматически. «Было удобно пробить левой ногой, получилось, наверное, хорошо», — отметил полузащитник, добавив, что победить удалось благодаря мощному заряду болельщиков, которые проводили команду в аэропорту.

Также Жирков поразмышлял на тему, как ему удается оставаться в форме после стольких лет в футболе. «В детстве с мамой я разносил почту, она быстро ходила, а мне приходилось за ней быстро бегать. Наверное, в этом секрет», — поделился Жирков.

Напомним, «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 1:0.