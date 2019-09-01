Российский нападающий Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы петербургского «Зенита» над «Спартаком» в матче восьмого тура РПЛ.

Слова футболиста приводит официальный сайт «Зенита». Дзюба заявил, что матч получился тяжелым и эмоционально, и физически, к концу игры у него начало сводить ноги. По мнению форварда, самое главное в таких условиях — победа. «В прошлом году не удалось этого сделать несмотря на преимущество в каждом из матчей. И очень хорошо, что был VAR. Если бы не он, могли бы и проиграть», — отметил Дзюба.

Нападающий также заявил, что считает победу «Зенита» заслуженной, поскольку во втором тайме соперник не имел ни одного момента, а «сине-бело-голубые» могли забить еще.

Напомним, встреча «Зенита» и «Спартака» завершилась со счетом 1:0, победный гол на счету Юрия Жиркова.