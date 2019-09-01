Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод с отмененным голом в матче со «Спартаком». Слова специалиста с пресс-конференции приводит официальный сайт клуба.

«Игроки все заметили — там была явная игра рукой, поэтому все сразу поняли, что гол отменят», — заявил Семак, отметив, что сначала главный арбитр не заметил нарушения. «Хорошо, что есть VAR. Он ни за кого не играет. Он помогает арбитрам разобраться в ситуациях, когда они не могут увидеть случившееся», — сказал Семак, добавив, что чем больше будет матчей с использованием системы видеоповторов, тем меньше станет конфликтов, связанных с судейством.

Напомним, на 31 минуте гол забил Зелимхан Бакаев, однако он подыграл себе рукой, и после просмотра VAR главный арбитр встречи Виталий Мешков отметил забитый мяч. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита».