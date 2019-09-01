Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился эмоциями от выступления на Гран-при Бельгии. Гонка прошла сегодня, 1 сентября, на трассе «Спа-Франкоршам».

Слова автогонщика приводит официальная пресс-служба команды «Торо Россо». По мнению Квята, гонка Гран-при Бельгии получилась фантастической. «Прорваться с последнего ряда на седьмое место – это великолепный результат», — заявил пилот, добавив, что прохладные условия отлично подошли его болиду.

Квят отметил, что в этом сезоне его машина лучше работает именно в гонках, а именно в них нужно быть быстрее. Как считает пилот, в гонке у команды были отличная стратегия и хороший гоночный темп. «Мы все сделали правильно, я очень доволен и своим выступлением, и результатом. Было здорово», — заключил Квят.

Напомним, по итогам Гран-при Бельгии Даниил Квят стал седьмым и заработал еще 6 очков в копилку в личном зачете пилотов чемпионата «Формулы-1».