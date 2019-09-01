Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал заявление о том, что на выступления «Спартака» мог повлиять тяжелый график встреч.

Слова тренера приводит официальный сайт «Зенита». По мнению Семака, тяжелый график с двумя матчами в неделю никак не сказался на сопернике. «Мы в таком же режиме играли в прошлом году и подошли к паузе на первом месте. Есть те, кто не играет, есть свежие игроки. Тренеру виднее, кого выпускать», — отметил наставник «Зенита», добавив, что в прошлом году команда могла до 4 утра возвращаться с матча в Лиге Европы.

«Не забывайте, что те, кто принимает участие в квалификации Лиги Европы, играют по четвергам, а когда впереди пауза на сборные, сдвинуть ничего нельзя. Чтобы такого графика не было, не надо играть в квалификации Лиги Европы», — заключил Семак, отметив, что «Спартак» не выглядел хуже «Зенита».

Напомним, «Зенит» победит «Спартак» со счетом 1:0 благодаря голу Юрия Жиркова.