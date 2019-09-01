Российский защитник голландского «Витесса» и игрок сборной России по футболу Вячеслав Караваев очень близок к переходу в петербургский «Зенит». Об этом сообщает портал Betting Insider.

По информации СМИ, переговоры между «Зенитом» и «Витессом» на данный момент находятся на финальной стадии. Согласно сообщениям источника, «сине-бело-голубые» отдадут за трансфер Караваева более 7 миллионов евро. «Витесс» склоняется к продаже защитника. По ранее известной информации, «Зенит» предлагал за Караваева около 3 миллионов евро.

Ранее сам Вячеслав Караваев заявлял о том, что его возвращение в РПЛ возможно. Защитник является воспитанником академии московского ЦСКА. За «Витесс» Караваев выступает с 2017 года, на его счету уже 57 матчей за голландский клуб.

Трансферное окно в Российской Премьер-лиге закрывается 2 сентября.