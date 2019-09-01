Для тех, кто пропустил события спортивного мира в это воскресенье, 1 сентября, Nevasport сделал традиционную подборку главных новостей за день:

«Зенит» победил «Спартак» на «Открытие-Арене» в 8-м туре РПЛ

Петербургский «Зенит» победил московский «Спартак» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Первый мяч во встрече забил Зелимхан Бакаев, однако гол «Спартака» был отменен после просмотра VAR, поскольку полузащитник подыграл себе рукой. Победный и единственный гол во встрече на 41-й минуте забил защитник «сине-бело-голубых» Юрий Жирков.

Россия обыграла Бельгию и вышла в четвертьфинал ЧЕ по волейболу

Женская сборная России по волейболу обыграла команду Бельгии и смогла выйти в 1/4 финала чемпионата Европы. Матч прошел на стадионе «Словнефт-Арена» в Братиславе, Словакия. Россиянки сыграли с бельгийками четыре партии, итоговый счет в матче 3:1 в пользу России. Первая партия завершилась со счетом 25:22, затем россиянки разгромили бельгиек со счетом 25:15. В третьей партии команда Вадима Панкова расслабилась и не смогла завершить матч, счет 25:21 в пользу Бельгии. Заключительная партия завершилась со счетом 25:22 в пользу россиянок.

Леклер выиграл Гран-при Бельгии, Квят финишировал 7-м

Французский пилот итальянской «Феррари» Шарль Леклер стал победителем 13-го этапа серии Гран-при Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Для Леклера эта победа стала первой в «Формуле-1», накануне он завоевал поул-позицию в квалификации. Вторым к финишу приехал Льюис Хэмилтон, он уступил сопернику чуть менее секунды. Бронза в Гран-при Бельгии досталась его партнеру по «Мерседесу» Валттери Боттасу. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят приехал к финишу с седьмым результатом.

Лю с четверным лутцем выиграла ЮГП в США, Тараканова — третья

В Лейк-Плэсиде завершилась произвольная программа девушек на втором этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Победу одержала 14-летняя американка Алиса Лю. В произвольной программе она впервые в истории чисто исполнила тройной аксель и четверной лутц. Второе место на этапе Гран-при заняла кореянка Ёнжон Парк, третьей стала россиянка Анастасия Тараканова.

Рублёв разгромил Кирьоса и вышел в 1/8 US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он встречался с Ником Кирьосом и одержал победу в трёх сетах со счетом 7:6, 7:6, 6:3. Два сета Рублев вытащил на тай-брейках со счетом 7:5, 7:5. За весь матч Рублев 12 раз подал навылет. В матче 1/8 финала Рублеву предстоит встретиться с представителем Италии Маттео Берреттини, который выбил из борьбы Алексея Попырина.

«Краснодар» в гостях забил четыре гола «Уралу»и вышел на первое место в РПЛ

В Екатеринбурге завершился матч восьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Уралом». Победу одержали гости со счетом 4:2. В составе «Краснодара» отличились Дмитрий Скопинцев, Даниил Уткин, Ари и Вандерсон, а за «Урал» голы забили Юрий Бавин и Отман Эль-Кабир. «Краснодар» набрал 17 очков и догнал «Ростов» на первом месте таблицы РПЛ. «Урал» с десятью остался на восьмом месте.

ЦСКА обыграл «Арсенал» и вышел на третье место в РПЛ

Московский ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» и завершилась победой гостей со счетом 2:1. На 10-й минуте встречи счет в матче был открыт: гол забил Даниил Лесовой с передачи Евгения Луценко. Спустя 7 минут гости отыгрались, забитым мячом отметился Ильзат Ахметов. Исход матча был решен незадолго до конца: на 74-й минуте отличился новичок ЦСКА Седрик Гогуа, пас на него отдал Иван Обляков.