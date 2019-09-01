Еще один день остался до официального закрытия трансферного окна в чемпионате России. В воздухе висит трансфер Комличенко в ЦСКА, «Зенит» завершает переговоры с Караваевым, однако за три месяца уже накопилось достаточно громких переходов, о которых стоит вспомнить.

Nevasport рассказывает о главных трансферах лета-2019 в Российской Премьер-Лиге.

Андре Шюррле

7 процентов чемпионов мира по футболу 2014 года теперь играет в Российской Премьер-лиге. К Бенедикту Хёведесу в «Локомотиве» добавился еще Андре Шюррле в «Спартаке». Интересно, что Хёведес уговаривал соотечественника перейти в «Локо», однако «красно-белые» предложили больше, и Шюррле перешел туда.

Пока это аренда на сезон, в контракте прописано возможное право выкупа, но кажется, здесь все будет зависеть от игрока: решится ли он остаться в России надолго и захочет ли продолжить выступать за «Спартак».

Малком

Давно «Зенит» не тратил настолько крупные суммы денег на одного футболиста, однако статус игрока «Барселоны» обязывает. «Сине-бело-голубые» отдали «Барселоне» 40 миллионов за бразильского форварда Малкома – за такую же стоимость был приобретен Аксель Витсель.

Пока бразилец себя особо не проявил: он сыграл 19 минут против «Краснодара» и 45 – против «Динамо», а затем травмировался. Играет Малком на порядок лучше – хоть он и провел год в «Барсе» почти без практики, мастерство потерять сложно. Так что с перспективой на Лигу чемпионов этот трансфер вполне может окупиться.

Алексей Сутормин

Потратились на Малкоме, надо и поэкономить. Самый удивительный и веселый трансфер лета в РПЛ – Алексей Сутормин. За это трансферное окно этот полузащитник успел из «Оренбурга» перейти в «Рубин», а из «Рубина» уже в «Зенит». С первого раза «Зениту» вернуть воспитанника не получилось, однако со второго все вышло удачно.

Как только шум после несуразного прыжка Сутормина в «Зенит» спал, появилась новая информация: за Сутормина заплатили по бумагам 50 тысяч рублей. Картонную фигуру игрока с презентации в «Рубине» продали дороже – все, что стоит об этом знать.

Лука Джорджевич и Жоау Мариу

У московского «Локомотива» в это межсезонье было несколько любопытных трансферов. И если форвард Лука Джорджевич больше запомнился смешным роликом на презентации, то Жоау Мариу – своим бекграундом. Три сезона португалец провел в составе «Интера», а также съездил в аренду в «Вест Хэм» и попробовал порох АПЛ. Впишется ли Жоау Мариу в «Локомотив» Юрия Палыча – пока непонятно, однако у него еще есть время на адаптацию и привыкание к чемпионату.

Гус Тиль

И снова «Спартак». Новоиспеченный гендиректор «красно-белых» Томас Цорн здорово поработал летом и привел много качественных новичков. Гуса Тиля долго уговаривать не пришлось – переговоры с этим новичком прошли за 40 минут и игрок сказал «Спартаку»: «Да».

Новичок «Спартака» уже успел отметиться победным голом в матче с «Крыльями», а его отсутствие сильно сказалось на игре «красно-белых» в Лиге Европы с «Брагой». Однако купили голландца не за дешево – московский клуб отдал «АЗ» 18 миллионов евро.

Десант «Зенита» в «Сочи»

Петербургский «Зенит» этим летом значительно разгрузил платежную ведомость, избавившись от балласта. Постоянным клиентом петербуржцев этим летом стал новичок РПЛ – ФК «Сочи». В «зенитовской» палатке на трансферном рынке сочинцы взяли Дмитрия Полоза, Ибрагима Цаллагова, Ивана Новосельцева, Эльмира Набиуллина, Кристиана Нобоа, Антона Заболотного. На год в аренду в «Сочи» уехал Андрей Мостовой.

Такому количеству новичков предстоит еще сыграться, да и не все они в итоге пригодятся клубу, а пока бывшие футболисты «Зенита» принесли «Сочи» первую победу в РПЛ.

И еще немного трансферов

«Динамо» в это межсезонье запало на немецкий рынок – в один день были подписаны и Максимиллиан Филипп из дортмундской «Боруссии», и Роман Нойштедтер, долго игравший за «Шальке». «Краснодар» отметился двумя переходами европейцев, особо внимание стоит обратить на Реми Кабелла – впервые в истории клуба игрок был куплен за сумму в 12 миллионов евро.

В последний день окна на трансферном рынке может произойти все что угодно – так что советуем следить за новостями, скучно не будет.