Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 он встречался с представителем Германии Домиником Кёпфером и одержал победу в четырех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут, за это время Медведев пятнадцать раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти. Его соперник сделал два эйса, пять раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из четырнадцати.

Предстоящий четвертьфинал станет для Медведева первым на турнирах «Большого шлема». Его следующим соперником будет швейцарец Стэн Вавринка, который встречался с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Джокович снялся с турнира из-за травмы.

Напомним, серб является действующим победителем US Open.