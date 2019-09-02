Первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала он встречался с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой, но не смог завершить игру из-за травмы плеча.

Боль в левом плече мешала Джоковичу на протяжении всего турнира, в матче с Вавринкой ему вновь потребовалась помощь физиотерапевта. В итоге серб был вынужден покинуть корт под недовольное уханье трибун.

Соперники успели провести два сета, оба остались за Вавринкой — 6:4, 7:5.

В четвертьфинале швейцарцу предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым, посеянном на турнире под пятым номером. В 1/8 финала ему удалось выбить из борьбы немца Доминика Кёпфера.

Напомним, действующим чемпионом US Open является Джокович.