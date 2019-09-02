Защитник «Витесса» и сборной России Вячеслав Караваев в ближайшие часы должен стать игроком «Зенита». Его контракт с петербургским клубом будет рассчитан на четыре года.

Как сообщает «Чемпионат», стороны уже достигли договоренности о трансфере 24-летнего футболиста.

Ранее стало известно, что руководство «Зенита» готово заплатить за Караваева 7 миллионов евро. Изначально «сине-бело-голубые» рассчитывали оформить сделку за три миллиона.

Напомним, сам Вячеслав Караваев уже заявлял о том, что его возвращение в РПЛ возможно. Защитник является воспитанником академии московского ЦСКА. За «Витесс» Караваев выступает с 2017 года, на его счету уже 57 матчей за голландский клуб.

Трансферное окно в Российской Премьер-лиге закрывается сегодня, 2 сентября.