Фил Дару, тренер американского бойца UFC Дастина Порье, поделился ожиданием от предстоящего поединка своего подопечного с Хабибом Нурмагомедовым.

По мнению тренера, Порье на сегодняшний день является одним из лучших представителей ММА. Перед боем с россиянином ему нужно правильно распланировать работу, уверен Дару. Необходимо подойти к бою в хорошей физической форме и подготовить мышцы к поединку, в котором будет много борьбы.

«Думаю, что Порье финиширует Хабиба в четвёртом раунде. Мы хотим измотать Нурмагомедова», — заявил тренер, слова которого приводит Bloody Elbow.

Напомним, титульный бой состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Нурмагомедов не выходил в октагон с октября прошлого года.