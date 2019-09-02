Сборная России по баскетболу проведет второй матч в рамках чемпионата мира, стартовавшего в Китае. Команда Сергея Базаревича встретится с Южной Кореей. Матч состоится сегодня, 2 сентября, начало запланировано на 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Южная Корея свой первый матч проиграла, крупно уступив «Аргентине» — 69:95. Россия, напротив, начала выступление на Кубке мира с победы. Несмотря на кадровые потери, подопечным Базаревича удалось одержать верх над Нигерией.

Команды играли между собой в последний раз в 2012-м году: в ходе олимпийской квалификации национальная сборная России крупно выиграла со счетом 91:56.