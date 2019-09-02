Маркизио может уехать играть в Бразилию

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.
Как сообщает журналист Николо Шира на своей странице в «Твиттере», итальянский полузащитник попал в сферу интересов «Фламенго». Клуб ищет замену колумбийцу Густаво Куэльяру, который недавно покинул бразильский чемпионат и уехал играть в Саудовскую Аравию за «Аль-Хиляль». На данный момент «Фламенго» ведет переговоры по поводу трансфера Маркизио.
Напомним, летом 2018-го года Маркизио перешел в петербургский «Зенит» на правах свободного агента, но не смог закрепиться в составе. Футболист мог стать игроком китайского «Цзянсу Сунин», но ответил отказом из-за связей клуба с «Интером». По словам Маркизио, единственная итальянская команда, которую он может представлять — это «Ювентус».