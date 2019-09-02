Маркизио может уехать играть в Бразилию

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

Как сообщает журналист Николо Шира на своей странице в «Твиттере», итальянский полузащитник попал в сферу интересов «Фламенго». Клуб ищет замену колумбийцу Густаво Куэльяру, который недавно покинул бразильский чемпионат и уехал играть в Саудовскую Аравию за «Аль-Хиляль». На данный момент «Фламенго» ведет переговоры по поводу трансфера Маркизио.