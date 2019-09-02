Бывшая российская фигуристка Полина Шелепень, на данный момент занимающаяся тренерской деятельностью, оценила победу 14-летней американки Алисы Лю на втором этапе юниорской серии Гран-при в США.

В произвольно программе Лю исполнила тройной аксель и четверной лутц. Спортсменка хотела сделать второй тройной аксель, но упала.

«Где-то Лю немного помогли в плане оценивания докрученности прыжков, но не для кого ни секрет, что принимающая сторона всегда чуть-чуть помогает своим», — сказала Шелепень, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Экс-фигуристка подчеркнула, что так делают не только в США, но и во всех других странах.

По мнению бывшей спортсменки, никто не будет делать Лю поблажек, когда она встретится в финале с российскими юниорками.