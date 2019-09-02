Российский теннисист Даниил Медведев, вышедший в четвертьфинал US Open, прокомментировал свое поведение в матче против испанца Фелисиано Лопеса. Спортсмены встречались в третьем круге, россиянин выиграл со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4.

В ходе матча он повздорил с судьей, вырвал полотенце из рук болбоя и показал средний палец трибунам, поддерживавшим испанца. За свои выходки он был оштрафован на 9 тысяч долларов.

«В матче с Лопесом я повел себя как идиот, если честно. Делал то, чем не могу гордиться», — сказал Медведев пресс-службе турнира. Россиянин подчеркнул, что считает себя хорошим человеком за пределами корта, поэтому работает над тем, чтобы быть лучше и во время матчей.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Медведев встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой.