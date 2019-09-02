Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал летнюю трансферную компанию петербургского клуба.

Медведев отметил, что «Зениту» предстоит играть на три фронта — в чемпионате России, национальном Кубке и Лиге чемпионов. По мнению специалиста, клуб имеет возможность варьировать состав. Например, в матче против «Спартака» на поле появился Олег Шатов, который до этого долго не играл. «По Ригони всё узнаете завтра», — добавил Медведев.

Напомним, после восьми туров чемпионата России «Зенит» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 17 очков. С такими же показателями идут «Краснодар» и «Ростов». Следующий матч РПЛ петербуржцы проведут 15 сентября против тульского «Арсенала», матч будет проходить в Санкт-Петербурге.