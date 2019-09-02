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  • 10:30,  2 сентября 2019
ФК "Зенит"
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«Зенит» может избавиться от Мака в последний день трансферного окна

&#171;Зенит&#187; может избавиться от Мака в последний день трансферного окна
Роберт Мак. Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак может покинуть команду в последний день трансферного окна и стать игроком «Коньяспора».

По информации yenimeram.com.tr, сегодня, 2 сентября, 28-летний хавбек должен прибыть в Турцию для подписания контракта. Ранее его агент Юрай Венглос сообщал, что Маком также интересуется «Бешикташ».

Агент занялся поисками клуба для Мака, так как с приходом в «Зенит» бразильца Малкома полузащитник потерял практически все шансы на попадание в основной состав.

Ранее Мак попадал в список игроков «Зенит», которые интересны «Сочи». Напомним, что контракт Мака с «Зенитом» истекает летом 2020 года. Он пришел в команду в 2016 году, когда главным тренером был румынский специалист Мирча Луческу.

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