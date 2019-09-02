«Зенит» может избавиться от Мака в последний день трансферного окна

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак может покинуть команду в последний день трансферного окна и стать игроком «Коньяспора».
По информации yenimeram.com.tr, сегодня, 2 сентября, 28-летний хавбек должен прибыть в Турцию для подписания контракта. Ранее его агент Юрай Венглос сообщал, что Маком также интересуется «Бешикташ».
Агент занялся поисками клуба для Мака, так как с приходом в «Зенит» бразильца Малкома полузащитник потерял практически все шансы на попадание в основной состав.
Ранее Мак попадал в список игроков «Зенит», которые интересны «Сочи». Напомним, что контракт Мака с «Зенитом» истекает летом 2020 года. Он пришел в команду в 2016 году, когда главным тренером был румынский специалист Мирча Луческу.