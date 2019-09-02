Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как изменится контент её программ в сезоне-2019/20.

Спортсменка сообщила, что в короткой программе будет исполнять тройной лутц вместо тройного риттбергера. Также два лутца будут включены в произвольную программу — вместо флипов.

Медведева всегда испытывала сложностью с исполнением лутца с правильного ребра. «Выбить из фигуриста внутреннее ребро на лутце невероятно сложно, это я вам могу точно сказать», — заявила Медведева, слова которой приводит «Р-Спорт». Фигуристка пояснила, что ей приходится контролировать каждое свое движение в прыжке.

По словам Медведевой, ей удалось добиться в этом значительного прогресса, но правильное исполнение прыжка пока дается с большим трудом.