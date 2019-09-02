В Москве состоялся один из важнейших матчей текущего сезона российской премьер-лиги — «Зенит» обыграл «Спартак». Для сине-бело-голубых эта победа стала реабилитирующей после поражение от «Уфы» и повысила шансы в борьбе за золото, а красно-белым поражение, напротив, испортило ситуацию в таблице. Москвичам тоже хотелось оправдаться перед фанатами после вылета из Лиги Европы от «Браги», но не случилось.

В игре не смог принять участие Малком, который все еще восстанавливается после травмы. У «Спартака» неравноценная потеря — не сыграл Мирзов, который пока не убеждает, что его трансфер из «Ростова» был оправдан.

Матч начался с обоюдоострых моментов — отлично из-за пределов штрафной выстрелил Гулиев, но мяч пролетел рядом со штангой. Через три минуты последовал ответ от Дзюбы, который не сумел реализовать верный момент, не попав в створ, хотя обычно такие удары Артема превращаются в голы.

Малоактивен был любимчик комментаторов Андре Шюррле, первый опасный момент исполнении которого мы увидели на 29-й минуте, когда немец закрутил мяч со штрафного, но тот полетел выше перекладины. Зато на удивление хорош был Гулиев, через пару минут создавший в итоге отмененный гол «Спартака». Аяз сделал высокую подачу, Лунев неуверенно сыграл на выходе, выбив мяч кулаками, а на добивании был точен Зелимхан Бакаев. Однако арбитры увидели руку у футболиста «Спартака», когда тот принимал мяч, и гол был отменен.

Зато все в порядке с мячом Юрия Жиркова. Более того, этот гол стал одним из красивейших в текущем сезоне. Ветеран чемпионата России оказался первым на подборе после розыгрыша углового и с острого угла отправил мяч в дальний верхний угол. Здесь можно предъявлять претензии Максименко, но удар Жиркова был настолько точен, что вряд ли Александр мог что-то с ним сделать.

Во втором тайме «Спартак» перехватил инициативу, стал больше владеть мячом, но по-настоящему опасные моменты создавал «Зенит». Снова простил бывшую команду Артем Дзюба, когда с метра не попал в створ ворот головой, затем создал для Артема момент Смольников, но там нападающий будто растерялся и не придумал, что ему делать с мячом.

В самом конце игры после опасного выхода Оздоева на ворота «Спартака», с которым Максименко успешно справился, случилась неприятная стычка между Магомедом и Георгием Джикией. Два футболиста сборной России начали толкаться и что-то кричать друг другу. По завершении игры разборки продолжились в подтрибунном помещении. Интересно, как ребята теперь будут взаимодействовать в национальной команде.

«Зенит» же одержал вполне заслуженную победу и вышел на условно второе место. Команда Семака набрала 17 очков, столько же у «Краснодара» и «Ростова». «Спартак» откатился на шестую строчку, и, хоть это сейчас мало что значит, повод серьезно призадуматься есть.

Вполне возможно, в оптимальных составах обе команды будут выглядеть совсем по-другому. В состав «Зенита» вернется Малком, а обороне поможет венесуэлец Йордан Осорио. У «Спартака» же появился новый опорник из Чехии Алекс Крал. Если все эти трансферы окажутся удачными и новые футболисты обойдутся без травм, второй матч «Зенита» и «Спартака» обещает быть куда более захватывающим.