Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал завершение выступления на Открытом чемпионате США. Спортсмен снялся с турнира во время матча со швейцарцем Стэном Вавринкой.

На протяжении всего US Open серба беспокоила сильная боль в левом плече. Сейчас спортсмен будет проходить диагностику, чтобы найти правильную схему восстановления. По мнению Джоковича, перерыв в выступлениях позволит ему быстрее залечить травму.

«Я планирую сыграть в Токио и надеюсь, что мне это удастся», — сказал Джокович, слова которого приводит Tennis.com. Турнир в Японии стартует 30 сентября.

Серб признался, что чувствует боль в плече на протяжении нескольких недель. Спортсмен вынужден играть на обезболивающих, но они не всегда помогают.