Петербургский СКА откроет новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) гостевой игрой с «Металлургом». Встреча пройдет в Магнитогорске сегодня, 2 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь.

Матчем в Магнитогорске СКА открывает выездную серию. 4 сентября команда Алексея Кудашова сыграет в Челябинске против «Трактора», а 6 сентября — против екатеринбургского «Автомобилиста».

В это межсезонье СКА сыграл два турнира. Предсезонка в Сочи прошла неудачно, а в Петербурге, напротив, армейцы выиграли домашний Мемориал Николая Пучкова.