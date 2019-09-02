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  • 10:30,  2 сентября 2019
ФК "Зенит"
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Семак отвел детей на праздничную линейку в школу

Сергей Семак.
Сергей Семак.

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отвел детей в школу на праздничную линейку в честь начала нового учебного года.

Об этом сообщает 78.ру. Семак и его супруга Анна воспитывают восьмерых детей.

Напомним, завтра, 3 сентября, Анна и Сергей Семак собираются повторно пожениться. Предложение наставник «Зенита» сделал супруге в самолете. Помимо родных детей, супруги воспитывают приёмную девочку с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее супруга главного тренера петербургского «Зенита» выразила мнение, что вегетарианство благоприятно влияет на её мужа. По словам Анны, Сергей Семак придерживается вегетарианства уже полгода.

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