Семак отвел детей на праздничную линейку в школу

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отвел детей в школу на праздничную линейку в честь начала нового учебного года.

Об этом сообщает 78.ру. Семак и его супруга Анна воспитывают восьмерых детей.

Напомним, завтра, 3 сентября, Анна и Сергей Семак собираются повторно пожениться. Предложение наставник «Зенита» сделал супруге в самолете. Помимо родных детей, супруги воспитывают приёмную девочку с ограниченными возможностями здоровья.