Капитан «Зенита» защитник Бранислав Иванович прокомментировал победу команды над «Спартаком». Игра прошла в рамках восьмого тура чемпионата России и завершилась со счётом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Автором единственного забитого гола стал Юрий Жирков. Иванович признался, что матч выдался тяжелым для игроков. Команда хорошо провела начало встречи, но затем пропустила гол, который в итоге не был засчитан из-за игры рукой.

«А после этого Юра Жирков забил, наверное, один из самых красивых мячей в истории футбола. Благодаря Юре мы и одержали победу», — сказал Иванович, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, после восьми матчей «Зенит» имеет 17 набранных очков и делит лидерство с «Краснодаром» и «Ростовом», которые идут с аналогичным результатом.