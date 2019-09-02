Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о постановке программ на новый соревновательный сезон.

Как отметила спортсменка, она сразу решила, что короткую программу должен ставить Илья Авербух, произвольную — Ше-Линн Бурн. По словам Медведевой, музыку для короткой — Exogenesis — выбрала она сама, программа была поставлена сразу после чемпионата мира в Сайтаме.

«С «Мемуарами гейши» вообще не было никаких вопросов. Как только я впервые услышала музыку, в голову сразу щелкнуло, что программу под нее может поставить единственный человек – Ше-Линн», — сказала двукратная чемпионка мира в интервью «Р-Спорту».

Фигуристка призналась, что ей очень близко творчество Ше-Линн Бурн, так как хореограф потрясающе чувствует музыку, а её программы отличаются от других.

Напомним, в этом году с Бурн также работала Елизавета Туктамышева.