Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в съемках программы «Доброе утро» на Первом канале. Спортсменка рассказала о новом платье для выступлений, любимых предметах в школе и поездке в Японию.

«К новому сезону уже сшито новое платье. Оно черное и очень стильное», — сказала Загитова в телеэфире.

Спортсменка поделилась эмоциями от пребывания в Японии. По ее словам, она давно хотела посетить эту страну и осталась под впечатлениям от доброжелательности людей.

Кроме того, Загитова ответила, какие предметы ей больше всего нравятся в школе. «Те, которые я буду сдавать на экзаменах. Надо их любить, чтобы они получались. Все так же, как в фигурном катании», — заметила фигуристка.

Напомним, Загитова является обладательницей золотых медалей всех крупных международных турниров, она побеждала на Олимпийских играх, в финале Гран-при и на чемпионатах Европы и мира.